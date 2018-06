Due significative donazioni in denaro e attrezzature per l'Aoui di Verona

Due donazioni in pochi giorni per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. L'associazione Noi e Voi Insieme, in occasione del suo 51esimo compleanno, ha voluto donare al reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale della donna e del bambino una sedia contenitiva per bambini con deficit neurologico che non riescono a stare nella posizione seduta.

La seconda donazione invece è avvenuto dopo la sesta edizione della maratona ciclistica benefica denominata Da Santo a Santo, organizzata dalla fondazione Giovanni Celeghin onlus. La fondazione si occupa della raccolta di fondi a sostegno della ricerca sulle patologie oncologiche cerebrali. E in occasione della tappa ciclistica di Verona ha effettuato una donazione di 20mila euro al laboratorio di analisi dell'Aoui, diretto dal professor Giuseppe Lippi. Questa donazione verrà utilizzata per gli studi sui bio-marcatori circolanti per la diagnosi dei tumori cerebrali.