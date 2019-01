"In farmacia per i bambini", veronesi regalano 7.700 prodotti pediatrici

Sono 7.700 (+2% rispetto all’anno precedente) i prodotti pediatrici donati dai cittadini nelle 91 farmacie veronesi (+3% sul 2017) che hanno aderito, lo scorso 20 novembre, alla sesta edizione della campagna socio sanitaria "In farmacia per i bambini" a cura della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. I farmaci pediatrici da banco, prodotti baby care, alimenti per l’infanzia raccolti grazie alla generosità dei veronesi vengono adesso utilizzati per assistere bambini in difficoltà sanitaria del territorio scaligero tramite dodici enti socio assistenziali: otto Centri Aiuto Vita (a Verona, Caldiero, Nogara, Legnago, Villafranca, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Cologna Veneta), l'associazione Il Castello dei Sorrisi onlus di Castel d'Azzano, A tutto tondo onlus di Grezzana, Istituto Don Calabria di Verona e il Comune di Verona che distribuirà i prodotti donati dai cittadini a numerose realtà assistenziali associate nel territorio cittadino.



(Farmacia Torelli di Legnago)

In Veneto, le farmacie aderenti sono state 199 con una raccolta di 16.500 prodotti distribuiti a 53 enti sul territorio e l’aiuto di circa 350 volontari. "In farmacia per i bambini" ha visto quest’anno la partecipazione di 1.748 farmacie di tutta Italia con oltre 200mila prodotti donati (compreso il contributo delle aziende farmaceutiche) in favore di 554 enti beneficiari. A livello nazionale parte della raccolta viene devoluta all’ospedale pediatrico NPH Saint Damien che assiste 80.000 minori l’anno in Haiti, Paese del quarto mondo dove 1 bambino su 3 non arriva ai 5 anni, ma anche in favore dei bambini colpiti dai terremoti del Centro Italia.



(Farmacia Mercanti a Castel d'Azzano)

La solidarietà è nel dna dei veronesi che ancora una volta non hanno deluso le aspettative di chi si batte per aiutare il prossimo e hanno donato quasi il 50% dei farmaci raccolti in tutta la regione - ha afferma Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona - Il risultato di quest'anno, leggermente superiore all'anno scorso e in constante crescita dal 2013, è un successo che premia la tutela dei soggetti più deboli che sono allo stesso tempo quelli più indispensabili alla collettività: i bambini. Aiutare i minori significa supportare l'intera comunità in cui vivono per questo la loro tutela è un obbligo morale per tutti gli adulti.

«Anche quest’anno le farmacie di Verona e Provincia sono state preziose con la loro adesione alla giornata di raccolta a sostegno di una povertà sanitaria purtroppo in crescita esponenziale ogni anno nel nostro territorio - ha aggiunto Elena Vecchioni, farmacista di Federfarma Verona e volontaria della Fondazione Francesca Rava - Sempre più numerosi sono gli enti assistenziali che richiedono aiuto per far fronte a questo problema e gli ottimi risultati ottenuti sono frutto della grande generosità dei nostri concittadini, delle farmacie e dei volontari, braccio operativo instancabile e necessario alla buona riuscita della raccolta solidale».



(Farmacia Frassoldati di Soave)