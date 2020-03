Coronavirus a Verona: i casi positivi sono 17, stabili i ricoveri in ospedale

Primo resoconto di oggi, 3 marzo, sui casi positivi di coronavirus in Veneto. La Regione ha diffuso i dati aggiornati a questa mattina alle 8 e in tutto il Veneto i contagiati sono 307, in aumento di 16 unità rispetto al precedente report. Di questi, 68 sono in ospedale e solo per 18 di loro è stato necessario il ricovero in terapia intensiva.

In provincia di Verona, è cresciuto il numero dei pazienti positivi al virus, dai 14 di ieri sera ai 17 di questa mattina, ma resta stabile a tre il numero dei ricoverati, due a Borgo Roma e uno a Legnago. Le loro condizioni non sono gravi giacchè nessuno è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Tre pazienti su 17 sono ricoverati, quindi significa che sono 14 coloro che sono stati posti in isolamento domestico.