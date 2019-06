Sono stazionarie le condizioni della bambina di 10 anni colpita dal tetano

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunica che ad oggi, lunedì 24 giugno, le condizioni di salute della bambina che ha contratto il tetano in quanto sprovvista di copertura vaccinale, sono stazionarie.

La bambina è ancora ricoverata in Terapia Intensiva Pediatrica dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento.

Le condizioni di stabilità, se il decorso non avrà complicazioni, sono destinate a protrarsi anche per i prossimi giorni.