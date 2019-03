«Con te per l'Eutanasia Legale», anche a Verona la raccolta firme

L'associazione Luca Coscioni dal 22 al 24 marzo sarà presente con 93 tavoli in 45 città per la campagna di sensibilizzazione nazionale «Con te per l'Eutanasia Legale», una raccolta firme per sollecitare il Parlamento a una rapida discussione della legge e allo stesso tempo una esplicita richiesta a Matteo Salvini, Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi per lavorare, attraverso il proprio gruppo parlamentare, ad un rapido e approfondito confronto sulla proposta popolare.

Manca poco infatti al 24 settembre 2019, quando scadrà il termine che la Corte Costituzionale ha dato al Parlamento per estendere le tutele costituzionali anche alle libertà fondamentali delle persone che chiedono di essere aiutate a porre fine alla propria vita, a causa di una condizione di sofferenza insopportabile nel quadro di una malattia irreversibile. In forma non anonima, dal 15 marzo 2015 ad oggi, l'associazione Luca Coscioni ha ricevuto 649 contatti con richieste di informazioni sul tema: quasi tredici al mese.

Tra le città in cui sarà presente la campagna «Con te per l'Eutanasia Legale» c'è anche Verona, dove lo stand per firmare sarà allestito domenica 24 marzo dalle 10 alle 18 in via Cappello, davanti alla Biblioteca Civica.