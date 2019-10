Ancora aperte le iscrizioni al laboratorio promosso dal Comune per lavorare in Usa

C’è tempo fino a sabato 19 ottobre per iscriversi all’incontro “Lavorare alla pari negli USA”. È il primo di una serie di appuntamenti gratuiti, ma che prevedono l’iscrizione obbligatoria, pensati per chi vuole migliorare strategie e conoscenze professionali ed entrare in contatto con concrete opportunità di studio e lavoro.

Il progetto è rivolto a giovani e adulti tra i 18 e i 35 anni, residenti nel territorio comunale, sia italiani che stranieri. Per iscriversi ai corsi è necessario compilare l’apposito modulo online . Il laboratorio “Lavorare alla pari in USA” si terrà giovedì 24 ottobre, dalle 16 alle 18, negli spazi del Servizio Promozione Lavoro, in via Macello, 5. Durante l’incontro saranno fornite le informazioni necessarie per chi volesse intraprendere questa esperienza formativa negli Stati Uniti.

Gli altri appuntamenti, tutti organizzati dal Servizio Promozione Lavoro in collaborazione con agenzie ed enti specializzati, sono “Cercare lavoro tramite i social e gestire la propria web identity”, in programma giovedì 31 ottobre, “Strumenti per la mobilità in UE” previsto per giovedì 7 novembre e “Studiare e lavorare in Australia”, in programma giovedì 14 novembre.

Ogni laboratorio prevede la partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria, entro i termini indicati sul sito . Saranno accolti fino ad un massimo di 40 partecipanti per appuntamento, selezionati in base alla data di iscrizione. Per i minori, assieme all’iscrizione al corso è necessaria anche apposita autorizzazione, firmata da uno dei genitori.

Ciascun incontro offrirà l’occasione di entrare in contatto con possibilità concrete e strumenti utili per conoscere meglio le richieste del mondo del lavoro, sviluppare competenze per la propria crescita personale e professionale, migliorare la conoscenza delle lingue straniere, arricchire il proprio bagaglio culturale e personale sviluppando autonomia e competenze, promuovere il proprio cv attraverso i social ed arricchirlo con esperienze internazionali.

Il Servizio Promozione Lavoro è a disposizione per informazioni, chiarimenti e indicazioni riguardanti gli incontri e l’iscrizione on-line, telefonando al numero 045.8078782 dal lunedì al venerdì ore 9-13; il martedì e giovedì pomeriggio ore 15-18.