Solidarietà alle aziende venete colpite dal maltempo: il mercato Coldiretti all'Arsenale

Verona risponde calorosamente all'appello di Coldiretti accorrendo al "Mercato solidale" di Campagna Amica organizzato all'ex Arsenale dove gli agricoltori hanno animato con bancarelle e tipicità locali lo spazio organizzato insieme alla seconda circoscrizione del Comune scaligero.

All' iniziativa, promossa per sostenere le aziende agricole delle province di Belluno e Vicenza colpite dal maltempo di fine ottobre, hanno aderito anche imprenditori delle altre province venete. «Un piatto caldo di orzo bellunese magari con lo speck o un pezzo di formaggio dell'Altopiano di Asiago - ha spiegato Franca Castellani vice presidente di Coldiretti Verona presente all'inaugurazione dell'evento - può fare la differenza in questo Natale. Molto c'è da fare ancora in quelle zone e qualsiasi gesto può contribuire al ripristino dei boschi e delle attività».

L'angolo del "broccoletto di Custoza"

A far da corollario molti colleghi agricoltori della provincia veronese. L'angolo più gettonato è stato quello del "broccoletto di Custoza", verdura apprezzata anche in versione street food e presente in via eccezionale solo in questo periodo dell'anno. Tutte le postazioni sono state comunque visitate dai cittadini che hanno potuto conoscere segreti e metodi di coltivazione direttamente dai produttori. Graditissimo il piatto di risotto all'isolana preparato dalla famiglia "Melotti" con il bicchiere di vin brulé scalda cuore. Atteso il coro dell'Antoniano per la chiusura della giornata. Coldiretti precisa che la raccolta firme #stopciboanonimo continua in tutte le piazze d'Italia come all' ex Arsenale.