Qualità della vita, la provincia di Verona sale ancora ed è 7a in classifica

Per il trentesimo anno consecutivo, il quotidiano Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica sulla qualità della vita delle province italiane. E per i trent'anni dalla prima rilevazione, l'indice si è fatto più preciso. Sono stati aggiunti infatti nuovi settori della quotidianità in grado di quantificare il benessere dei cittadini nei vari territori. Sono diventati 90 gli indicatori, suddivisi in sei categorie: ricchezza e consumi, cultura e tempo libero, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza.

Lo studio del Sole 24 Ore, dunque, può essere definito più preciso rispetto agli anni scorsi, con un cambio anche nel calcolo finale della classifica. Queste modifiche però non hanno prodotto mutamenti nei primi due posti, ancora occupati da Milano e Bolzano.

Cambia, invece, la posizione della provincia di Verona, e cambia in meglio. L'anno scorso, il territorio scaligero era salito fino al 13esimo posto. Quest'anno, Verona è addirittura tra le migliori dieci, con un lusinghiero settimo posto.

Nelle sei categorie che caratterizzano la classifica sulla qualità della vita, quella di Verona è tra le migliori 25 province in Italia, tranne che per la categoria ambiente e servizi, in cui è 49esima. Diversi sono infatti gli indicatori ambientali dove Verona è indietro rispetto ad altre parti d'Italia, come ad esempio la capacità di depurazione dell'acqua, la qualità dell'aria, la produzione di rifiuti, la raccolta differenziata e l'indice del clima. Ma nelle altre cinque categorie, Verona ha performance di valore e questo giustifica l'alto posto nella classifica finale. La provincia scaligera, ad esempio, è quinta nella categoria demografia e società e dodicesima in quella affari e lavoro. Nelle altre categorie, Verona è 20esima per ricchezza e consumi, 23esima per giustizia e sicurezza e 24esima per cultura e tempo libero.

E il risultato di Verona non è l'unico a brillare in tutto il Veneto. Nella top 10 della qualità della vita in Italia ci sono anche Treviso e Venezia. Vicenza è undicesima e Padova è in ascesa al 23esimo posto. Un risultato che ha fatto gongolare il presidente della Regione Luca Zaia.