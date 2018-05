Cantieri stradali in città. Via all'opera di asfaltatura alla Sacra Famiglia

Dopo l'intervento avviato mercoledì in via del Vegron, proseguono i cantieri stradali per la sistemazione delle strade in periferia, con i lavori di asfaltatura in via Vigasio, alla Sacra Famiglia.

Partito giovedì, il cantiere è finanziato con un importo complessivo di circa 60 mila euro, riguarda i tratti stradali più ammalorati e, in particolare, le corsie dei due cavalcavia, quello tra l’incrocio di via Vigasio con via Fleming e quello in prossimità del confine con Castel d’Azzano, contrassegnate dal maggior numero di buche, con la fine dei lavori prevista per lunedì 28 maggio.

Presente sul posto l’assessore alle Strade Marco Padovani insieme al direttore lavori Fabio Cacciatori.

“Questa zona a sud di Verona – spiega Padovani – è particolarmente interessata dal transito dei mezzi pesanti, e le piogge e il gelo dello scorso inverno hanno contribuito a rovinare la strada. L’intervento, che prevede circa 4 mila metri quadri di asfaltatura, riguarda i tratti che necessitano di essere sistemati con più urgenza per la presenza di buche profonde e quindi pericolose. Si tratta di un primo intervento di sistemazione, compatibile con le manutenzioni ordinarie già programmate. Prossimamente provvederemo a completare la sistemazione dei restanti tratti di via Vigasio”.

In totale sono già 3 i milioni di euro che la Giunta ha destinato alla riqualificazione stradale, dei quali 1 milione e mezzo investiti per i lavori dei prossimi mesi.