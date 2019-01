Un mix di città, tra cui Verona: il nuovo campus della Huawei in Cina

Quando andrà a regime, potrà ospitare 25mila dipendenti in uffici e laboratori, offrendo loro servizi come supermercati, palestre e fast food. È il nuovo campo dell'azienda cinese Huawei, nota per i suoi smarphone ma non solo, e la sua sede è a Dongguan, città nella provincia del Guangdong. Questo campus è formato da 108 edifici, suddivisi in 12 quartieri ed è stato costruito in circa otto anni al costo approssimativo di un miliardo e mezzo di dollari.

La particolarità del campus Huawei è stata documentata da DigitalDay.it, che ha potuto scattare foto e girare anche un video usando un drone. Vista la sua grandezza, più che un campus sembra una città, ma più precisamente è tante città in una. Gli architetti hanno infatti ricreato diverse città europee, costruendo edifici simili agli originali. Si possono riconoscere un angolo di Parigi, o la città ceca patrimonio dell'Unesco Krumlov, e poi ancora Heidelberg, la Borgogna, Friburgo, Bruges e Grenada. E per l'Italia? Sono due le città che rappresentano il nostro Paese in questa vasta sede della Huawei, una è Bologna e l'altra è Verona.

Le immagini dal drone creano uno strano effetto, sembra di vedere una sorta di "Europa in miniatura", ma non si tratta di modellini in scala. Sono veri e propri edifici in cui si vivrà e si lavorerà, in cui i dipendenti della Huawei svilupperanno i prodotti futuri, magari lasciandosi inspirare dalle bellezze architettoniche scaligere, fedelmente riprodotte e sistemate a poca distanza dalle altre bellezze europee. Distanze che potranno essere coperte a piedi oppure attraverso un trenino rosso, il cui percorso di circa otto chilometri permette di raggiungere tutti i quartieri del campus.