Chef Rubio nel veronese per scoprire le trattorie preferite dai camionisti

La cucina vera, di sostanza e di tradizione. È quella che il celebre Chef Rubio ricerca attraverso il suo programma televisivo "Camionisti in trattoria". Lo chef, infatti, in ogni puntata si lascia guidare dai camionisti, per scoprire i luoghi dove si mangia bene, in abbondanza e spendendo il giusto. Un modo anche per scoprire se è vera la leggenda secondo cui i luoghi dove si fermano a mangiare i camionisti sono i migliori.

Nel quinto episodio della prima serie di questo programma in onda sul canale Dmax, Chef Rubio è passato sulle rive del lago di Garda fermandosi a mangiare anche in due trattorie in provincia di Verona. Sono la trattoria "Il Pilotto" di Peschiera del Garda e il "Coffee Breack" di Rivoli Veronese.

Qui è possibile rivedersi l'intera puntata: