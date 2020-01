Smog a Verona, si avvicina il blocco degli Euro 4. Benini: «Misura iniqua»

Quasi sicuramente sarà deciso oggi, 13 gennaio, ed entrerà in vigore da domani, l'innalzamento del livello di allerta smog a Verona. In questi ultimi giorni, infatti, l'inquinamento atmosferico in città è peggiorato ed il limite di legge per la concentrazione di polveri sottili nell'aria è stato superato per troppi giorni di fila. Quindi, il livello di allerta potrebbe passare da verde ad arancione e questo significherà limitazioni ancora più stringenti del traffico veicolare.

Manca solo l'annuncio del Comune, ma da domani anche i diesel euro 4 non potranno circolare a Verona, almeno fino a quando la situazione non sarà migliorata. E questo riapre la polemica politica, con il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini che chiede alla Regione di non far pagare il bollo auto ai cittadini che non possono circolare a causa delle limitazioni antismog.