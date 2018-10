Lotta allo smog, anche a Legnago scatta il blocco delle auto inquinanti

È il quarto comune più popoloso della provincia di Verona e sarebbe stato assurdo che altri territori, come Bussolengo e Sona, avessero introdotto un blocco delle auto più inquinanti per ridurre le concentrazioni di Pm10 nell'aria e a Legnago non si fosse fatto nulla. Ma dal 1° ottobre, anche nel centro più importante dalla bassa veronese il sindaco Clara Scapin ha emesso un'ordinanza per migliorare la qualità dell'aria. Un'ordinanza che ha avuto, purtroppo, la stessa tempestività di quelle firmate anche da altri sindaci veronesi, come Roberto Dall'Oca di Villafranca. In sostanza, le ordinanze dei sindaci sono scattate immediatamente, dal 1 ottobre, senza lasciare ai cittadini il tempo di conoscere i nuovi divieti temporanei (l'ordinanza è in vigore fino al 31 marzo) né di organizzarsi.

Comunque, anche a Legnago, la limitazione della circolazione dei veicoli è valida nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Non possono circolare le auto a benzina Euro 0 ed Euro 1, le auto a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 e i motoveicoli e i ciclomotori con certificato di circolazione o di idoneità tecnica rilasciato prima del 2000. Sono previste deroghe simili a quelle decise dal Comune di Verona, quindi sono escluse dal blocco le auto degli over 70 e di chi ha un Isee inferiore ai 16.700 euro, oltre ovviamente ai mezzi pubblici, ai mezzi di soccorso ed altre categorie specificate nell'ordinanza.