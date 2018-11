Teatro Romano, bitumatura conclusa nella notte: minimi i disagi

Si sono conclusi alle 5 di sabato mattina, nel rispetto delle tempistiche previste, i lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale di Regaste Redentore. Il cantiere, che è stato aperto alle 19 di ieri venerdì 16 novembre, non ha provocato criticità alla viabilità urbana.

«La ribitumatura di questo tratto di Regaste, in prossimità di ponte Pietra – ha spiegato l’assessore alle Strade Marco Padovani – era necessaria e non più rinviabile. Tuttavia, essendo un punto molto critico della viabilità cittadina, l’intervento presentava una serie di difficoltà tecniche, per questo abbiamo deciso l’intervento straordinario nelle ore notturne. Grazie a questa scelta, i disagi sono stati limitati al minimo, non ci sono stati segnalati problemi e i cittadini, fin da questa mattina, hanno potuto usufruire di una strada completamente riasfaltata. Sicuramente un esempio di buona amministrazione».