Filobus, assemblee per illustrare i lavori che interesseranno Veronetta

La prima circoscrizione di Verona organizza due incontri aperti alla cittadinanza sul tema del filobus.

Martedì 24 settembre, alle 20.30 nella sala Lodi di via San Giovanni in Valle 13/b, gli amministratori di Amt insieme al direttore dei lavori e ai rappresentanti del Comune, incontreranno i residenti del quartiere di Veronetta. Sono invitati a partecipare gli abitanti di tutto il quartiere, in particolare coloro che vivono nelle zone di via San Paolo, via XX Settembre, via dell'Artigliere, Via San Nazaro e via Santa Toscana.

Giovedì 26 settembre, l'assemblea si sposta nella sala Ater di piazza Pozza 1. L’incontro è rivolto ai residenti e commercianti delle zone vicine alla stazione di Porta Nuova, via Giberti, via Valverde, piazza Bra, stradone Maffei, via Leoni, piazzale XXV Aprile, via Città di Nimes, piazza Renato Simoni, via Scalzi, Corso Cavour e Castelvecchio.

L'obiettivo è quello di illustrare l'opera nel suo complesso e informare i residenti sui lavori che nei prossimi mesi interesseranno le zone del centro storico.

Nel frattempo dalla settimana prossima cominceranno i lavori per il filobus in zona Borgo Roma, già illustrati alla cittadinanza in un incontro pubblico lo scorso 29 agosto.

E proseguono le attività dei cantieri in zona Stadio che comporteranno delle temporanee restrizioni della carreggiata in via Albere per circa cinque giorni.