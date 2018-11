Puntare lo smartphone su un albero per conoscere il capitale verde di Verona

La storia e l'età, lo stato di salute e le caratteristiche. Da oggi è possibile conoscere tutto delle piante e degli alberi monumentali di piazza Indipendenza a Verona grazie all'app sviluppata nell'ambito del Patto di Sussidiarietà.

Il progetto si chiama «Il mio capitale verde» e aderiscono il Comune, l'università e Amia con un duplice obiettivo: piantare nuovi alberi in luoghi significativi della città e promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio arboreo già esistente. E se ad inizio anno sono stati piantumati dodici ginko biloba negli spazi dell'ex caserma Santa Marta, il progetto di valorizzazione si concretizza oggi con l'impiego dei primi Qr code in uno dei giardini storici della città. In ciascuna scheda, leggibile sul proprio smartphone, i cittadini potranno trovare la descrizione dell'albero, la sua storia, e un breve resoconto sullo stato di salute, grazie al contributo e alla conoscenza del settore giardini. Amia, invece, aggiornerà la scheda con gli interventi e le potature realizzate sulla pianta; mentre l’università, oltre ad aver sviluppato l'app, effettuerà il lavoro di censimento attraverso i propri studenti.

Abbiamo deciso di partire da piazza Indipendenza - ha spiegato l'assessore ai giardini Marco Padovani - perché qui ci sono alcuni degli alberi più importanti di Verona. Grazie all'app e a un codice di lettura ottica che è stato posto sul fusto c’è la possibilità di conoscere le caratteristiche della pianta, mettendo a disposizione dei cittadini il patrimonio di conoscenza di cui il settore giardini, Amia e università dispongono. L'obiettivo è quello di allargare progressivamente la mappatura delle piante esistenti in città e dare valore al grande patrimonio naturale e arboreo di cui disponiamo, accrescendo allo stesso tempo l’attenzione verso questa nostra straordinaria ricchezza.

Si stima che in città ci siano circa 60mila alberi, di questi 10mila sono stati censiti e, grazie al Patto di Sussidiarietà e alla collaborazione con gli studenti universitari, si punta ad accrescere il numero di quelli catalogati. Gli studenti coinvolti nel progetto, attraverso l'app, potranno inserire i principali dati botanici che riguardano le caratteristiche della pianta, mentre i cittadini potranno conoscerne le peculiarità semplicemente avvicinando il proprio smartphone al Qr code presente. «Amia - ha detto il presidente Bruno Tacchella - partecipa al progetto aggiungendo alla scheda i dati dei propri interventi sugli alberi, contribuendo così alla conoscenza e al mantenimento del patrimonio verde cittadino».