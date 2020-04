Riaprono i mercati alimentari a Verona: cosa c'è da sapere e tutte le regole da rispettare

Da mercoledì 22 aprile riaprono i banchi dedicati alla vendita di generi alimentari nei mercati rionali. Si parte con via Poerio a Ponte Crencano (con 12 banchi), poi giovedì sarà la volta di quello di via don Mercante a Santa Lucia (7 banchi), mentre la settimana prossima l’appuntamento è per martedì 28 con il mercato di borgo Venezia (13 banchi). Sabato 2 maggio, è in programma anche la ripresa dei 23 banchi alimentari solitamente presenti al mercato dello stadio.

Da sottolineare sin da subito l'importanza proprio del numero dei banchi presenti nell'area mercatale, perché sulla base di tale numero potranno accedere in misura uguale, ma non superiore, i clienti nello stesso momento. Nel mercato dello stadio, ad esempio, che conta 23 banchi alimentari vi potranno essere al massimo contemporaneamente 23 clienti all'interno dell'area mercatale.

Prima riapertura anche per il mercato a km zero di Coldiretti: giovedì 23 aprile i prodotti locali si potranno infatti acquistare al mercato dell'Arsenale, dove saranno posizionati i 23 banchi autorizzati alla vendita. Successivamente saranno comunicate le altre date.

Le regole da rispettare nei mercati