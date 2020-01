Amia partner del Bacanal del Gnoco nel segno dell’ambiente

I consiglieri di amministrazione di Amia, il direttore Ennio Cozzolotto ed il presidente Bruno Tacchella hanno ricevuto la gradita visita del Papà del Gnoco che si è recato presso la sede di via Avesani per un simpatico ed allegro incontro con impiegati ed operatori.

Un momento conviviale durante il quale il Bacanal del Gnoco ha offerto gnocchi a tutti i dipendenti, alla presenza del primo cittadino di Verona Federico Sboarina. Proprio in questi giorni Amia ha donato gratuitamente agli organizzatori del comitato migliaia di stoviglie totalmente biodegrabili. Un modo per festeggiare nel segno e nel rispetto dell’ambiente tutti i numerosi appuntamenti che interesseranno la città di Verona in occasione del tradizionale e storico Carnevale.