Acque Veronesi, lavori in centro città e divieti in vigore per 20 giorni

Da giovedì 1 agosto, sarà modificata la viabilità di via Manin nel tratto compreso tra via Roma e vicolo San Silvestro. I divieti, che rimarranno in vigore per 20 giorni, sono necessari per consentire alla società Acque Veronesi la riparazione del collettore fognario.

Chi arriva da via Carlo Cattaneo, all’incrocio con via Roma dovrà deviare a destra, percorrendo la strada ai 10 km/h fino all’intersezione con Corso Cavour. Qui, si potrà svoltare sia a destra che a sinistra sulla corsia preferenziale dei mezzi pubblici, con obbligo di precedenza.

I veicoli che transitano su Corso Cavour, lato corsia mezzi pubblici, dovranno proseguire diritti una volta giunti all’intersezione con Largo Don Bosco o svoltare a sinistra su Vicolo San Silvestro, da cui potranno immettersi su via Marconi.

L’ordinanza esclude dal divieto i veicoli dei frontisti, dei diretti ai frontisti e dei mezzi di pronto intervento e soccorso nei tratti non interessati ai lavori, con l’obbligo però di dare la precedenza una volta giunti all’incrocio con via Roma.