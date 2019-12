La passione per la pittura l'ha mantenuta attiva ed in forma a 100 anni

Irma Slemer si è iscritta a un corso di pittura quando aveva 70 anni e da allora ha continuato a coltivare la sua passione per colori e quadri. È sempre vissuta a Marzana e ancora oggi abita a fianco della casa che l’ha vista nascere.

Proprio lì, il 17 dicembre, la signora Slemer ha festeggiato 100 anni. Per festeggiare questo importante traguardo, ha organizzato una piccola festa assieme ai figli e al consigliere Laura Bocchi che le ha portato gli auguri del sindaco e di tutta la città.

Grazie alla pittura, la signora Slemer ha saputo mantenersi attiva e in piena forma. Ancora oggi ama esporre i propri quadri in casa, in modo che tutte le persone che vengono a trovarla li possano vedere.