Con il nuovo Phasianus Monte Zovo rafforza il legame con il consorzio del Chiaretto di Bardolino

Nuovo uvaggio e vendemmia tardiva per il rosa bio protagonista di Pink Dreams – Chiaretto&Pizza Con l’annata 2021 Monte Zovo, azienda vitivinicola di proprietà della famiglia Cottini, definisce la nuova identità di Phasianus, che entra così ufficialmente nella DOC Chiaretto di Bardolino. L’iniziativa, presentata in occasione di Vinitaly 2022, rimarca il legame tra l’azienda di Caprino Veronese e il territorio di appartenenza, sancito dall’ingresso nella denominazione che promuove il vino rosa prodotto sulla sponda orientale del lago di Garda. Con la vendemmia 2021, infatti, Phasianus cambia uvaggio: 60% corvina, 20% corvinone e 20% rondinella, quest’ultima non inclusa nelle precedenti annate IGT. I vigneti, sia allevati in biologico sia certificati Biodiversity Friend, si trovano tra i 200 e i 300 metri s.l.m., a nord della cantina incastonata nello splendido e florido Anfiteatro morenico di Rivoli Veronese.

L’area è costantemente asciugata dal vento proveniente dalla confinante Valle dell’Adige, con una temperatura mitigata dall’influsso delle brezze che spirano dal lago di Garda. Da qui la scelta dell’azienda di riservare a Phasianus una vendemmia tardiva e manuale, a cavallo tra settembre e ottobre, che conferisce al vino carattere, struttura e complessità aromatica. Inoltre il terreno di tipo morenico, con ciottoli di natura sedimentaria, regala sapidità, morbidezza e grande equilibrio, per un vino dall’impronta distintiva che arricchisce la proposta della DOC.

«Abbiamo deciso di far entrare il nostro Phasianus nella denominazione Chiaretto di Bardolino per contribuire a valorizzare il territorio, la denominazione e il suo talento produttivo – dichiara Diego Cottini, titolare di Monte Zovo – Tra gli obiettivi condivisi vi è anche quello di sdoganare definitivamente alcuni stereotipi e pregiudizi tutt’oggi legati al vino rosa, per promuoverne la portata emozionale, che sorprende e incanta anche i palati più esigenti».

Venerdì 27 maggio dalle 19.30, inoltre, Monte Zovo inaugurerà la stagione di eventi estivi in azienda con il ritorno di Pink Dreams – Chiaretto&Pizza. Protagonista dell’appuntamento sarà proprio Phasianus, servito in abbinamento a una selezione di pizze artigianali studiate per l’occasione dalla pizzeria Happiness, specializzata in impasti speciali e biologici da farine di aziende agricole certificate locali. Si potrà scegliere tra basi alla curcuma, ai cereali, al carbone e senza glutine, che stuzzicheranno i palati ed esalteranno la versatilità e il carattere del Chiaretto di Bardolino. La degustazione sarà accompagnata dalla musica del DJ Macs Cortella aka JazzyFunk, che con la sua ricerca di suoni offrirà un’atmosfera minimale e accattivante, mentre saranno gli abiti e gli accessori rosa proposti dal dress code a dare un ulteriore tocco di colore alla serata. Il prezzo per persona è di 25 euro, comprensivo di due calici di Phasianus e quattro porzioni di pizza.

Per tutte le info e prenotazioni, da effettuare esclusivamente online, visitare il sito www.montezovo.com/visitaci/serate-di-degustazione/.