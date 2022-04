Vinitaly 2022, Ilatium Morini rinnova la sua presenza con una spumeggiante novità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

L'amore per la vita di campagna e per la coltivazione della vite caratterizzano da sempre la nostra famiglia che dai primi anni del 1900 è legata ai terreni tra le ridenti valli di Illasi e successivamente di Mezzane. Heritage che ha portato alla fondazione di Ilatium Morini, una realtà cresciuta e conosciuta oggi a livello internazionale grazie alla visione dei sette fratelli e cugini fondatori. I nostri vigneti, dislocati in tre aree geografiche vicine, ma con microclimi e terreni completamente diversi, ci consentono di ottenere uvaggi con caratteristiche organolettiche uniche, con diversi periodi di maturazioni e raccolta. Questo ci permette di offrire al cliente un ampio ventaglio di vini per accompagnarlo nei suoi percorsi degustativi. Le nostre etichette comprendono dal Soave DOC al Valpolicella Superiore DOC all’ Amarone DOCG, vini che ci identificano con il nostro territorio e la nostra tradizione veronese e che soddisfano tutte le occasioni di consumo.

Profonde radici ma anche voglia di innovazione ci ha portati a spingerci oltre. Da un blend 75% Garganega e 25% Raboso Verona nasce “SETTE” il primo Spumante Metodo Classico Extra Brut firmato Ilatium. Uve selezionate con la massima cura provenienti dalle nostre zone di Mezzane di Sotto e della Val d’Illasi permettono di ottenere un vino dal perlage fine e persistente. Il colore è giallo paglierino brillante proprio come quello delle campagne a inizio settembre quando la maturazione è ottimale per poter preservarne l’acidità e i profumi dell’uva raccolta. SETTE presenta note fragranti, floreali e fruttate e ha un sapore avvolgente ma con un’acidità spiccata. Un vino esuberante come noi veneti che trova il suo equilibrato grazie all’affinamento in bottiglia per 40 mesi con un attento remuage rigorosamente fatto a mano. Grazie al suo gusto secco SETTE risulta particolarmente versatile, perfetto sia per ravvivare con “frizzantezza” la quotidianità che per riempire di bollicine le occasioni speciali.