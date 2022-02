Pnrr, trasparenza e legalità. Veneto firma accordo con Guardia di Finanza

Questa mattina, 7 febbraio, la giunta regionale del Veneto si è riunita a Palazzo Balbi, a Venezia. Al termine dell'incontro, il presidente della Regione Luca Zaia ha tenuto un punto stampa sulla firma di un protocollo con la Guardia di Finanza in materia di controlli e Pnrr. Per questo, insieme al presidente Zaia, era presente anche il generale Giovanni Mainolfi del comando regionale veneto delle Fiamme Gialle.

L'accordo tra Regione Veneto e Guardia di Finanza è «unico a livello nazionale - ha spiegato Zaia - E nasce dalla preoccupazione di non trasformare le opportunità in sottrazione di risorse pubbliche». E le opportunità, in questo caso, sono quelle che saranno generate dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). «Sono almeno 25 miliardi di euro a livello regionale - ha detto il presidente della Regione - E il nostro obiettivo è fare in modo che queste risorse vengano effettivamente calate nei territori e prendano il corso della legalità. Ci siamo quindi rivolti alla Guardia di Finanza, con cui faremo un percorso a beneficio dei veneti e nell'ottica della trasparenza».

«Ci apprestiamo ad esplorare una frontiera - ha aggiunto il generale Mainolfi - Una scommessa che ci deve spingere come Guardia di Finanza sempre più verso la prevenzione o addirittura oltre, verso la predizione. In questi due anni di pandemia ci siamo messi al lavoro e abbiamo creato un applicativo che è in grado di leggere e di mettere a sistema un'enorme quantità di dati. E i primi risultati li abbiamo già avuti intercettando alcune false compensazioni. Lo strumento si chiama Price e ci permette di lavorare non più sulla fase della repressione, quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla, ma sulla fase della predizione».