Coronavirus, Zaia presenta piano di sanità pubblica del Veneto

Come annunciato lunedì scorso, il presidente del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi, 7 agosto, il piano di sanità pubblica per preparare il territorio al prossimo autunno e al prossimo inverno, periodi che saranno molto più complicati da gestire a causa del coronavirus.

Ma prima della presentazione del piano, Zaia ha mostrato i dati del bollettino di questa mattina, confrontandoli con quelli del 18 maggio scorso, giorno in cui il Veneto è entrato pienamente nella cosiddetta Fase 2, ovvero la fase di convivenza con il virus. «I contagiati ci sono e noi li cerchiamo e li troviamo - ha commentato il presidente regionale - I focolai sono sotto controllo e vengono accompagnati verso la negativizzazione. E la stragrande maggioranza dei positivi è asintomatica».

E dopo il bollettino, Zaia ha descritto il nuovo piano di sanità pubblica del Veneto. «Un piano che è stato approvato anche dal comitato tecnico-scientifico regionale - ha spiegato Luca Zaia - I pilastri del piano sono: la prevenzione, la capacità diagnostica, l'assistenza sanitaria territoriale, l'emergenza-urgenza, l'assistenza ospedaliera, i servizi informativi regionali. Il primo fatto è la conferma del rafforzamento della rete ospedaliera. Abbiamo fatto investimenti per oltre 81 milioni di euro. I posti in terapia intensiva passeranno da 494 a 840, quelli in semi-intensiva da 85 a 663 e quelli in malattie infettive da 165 a 1.085. In più, abbiamo la possibilità di aumentare ancora di più i posti in terapia intensiva, modificando quelli di semi-intensiva, arrivando così a 1.016 postazioni. Abbiamo investito altri 16 milioni di euro per i pronto soccorso. E abbiamo acquistato tante attrezzature nuove per i laboratori di microbiologia, rinforzando così la nostra capacità di fare tamponi. Ma ai tamponi aggiungeremo i test rapidi per le campagne di screening che saranno fondamentali perché oltre al coronavirus avremo anche l'influenza e la West Nile».