Riprendono le visite guidate di Verona con un nuovo tour delle mura

A partire da domani, 2 giugno, riprendono le visite guidate alla scoperta di Verona, organizzate dallo Iat (ufficio di informazioni e accoglienza turistica) gestito da Coopculture. L'iniziativa, che si avvale di guide turistiche autorizzate, è rivolta ai turisti che non viaggiano in gruppo e che hanno l’esigenza di conoscere la città tramite un servizio dedicato e garantito con regolarità.

Gli appuntamenti di quest'anno proseguiranno fino alla fine di ottobre. Ed i tradizionali tour della città, proposti in italiano e in inglese, si arricchiscono per la stagione 2021 di un nuovo percorso di visita alla scoperta delle mura e dei tramonti Unesco.

Le mura storiche hanno avuto un ruolo centrale per l'attribuzione del riconoscimento di Verona quale Patrimonio dell’Umanità nel 2000 e le visite guidate vogliono rappresentare un ulteriore contributo alla promozione dell'importante bene monumentale. Il tour prevede la visita a Bastione delle Maddalene, Porta Vescovo, Salita Santo Sepolcro/mura di Cangrande della Scala, Via San Zeno in Monte e Batteria di Scarpa, proseguendo poi sul sentiero sterrato lungo le mura scaligere con una visita alla Rondella di San Zeno in Monte, alla casamatta di San Zeno in Monte e al Castello San Felice.

I Tour delle Mura-Tramonti Unesco si tengono ogni sabato alle 18, da giugno a settembre. La durata è di 2 ore circa, con punto di ritrovo e partenza al cancello di entrata del Bastione delle Maddalene, Vicolo Madonnina 12. I Tour del centro storico, invece, si tengono ogni sabato, domenica e festivi alle 11, con una durata di 1 ora e 30 minuti. Ritrovo e punto di partenza allo Iat di Via degli Alpini 9. È sempre obbligatoria la prenotazione, da effettuare via e-mail all'indirizzo iatverona@comune.verona.it, al numero 045 8068680 o direttamente in ufficio Iat. Il costo di entrambi i tour è di 12 euro a persona, ridotto 10 euro per i possessori di Verona Card e gratuito per i ragazzi accompagnati fino ai 14 anni. Il pagamento della visita deve avvenire entro le 16 del giorno della visita.

«Lentamente ci stiamo riappropriando di una normalità quasi dimenticata - ha sottolineato l'assessore al turismo Francesca Toffali - ed è una grande gioia poter annunciare oggi la ripartenza delle attività a supporto del turismo cittadino. Oltre alla riapertura al pubblico dello Iat, ripartono anche le visite delle guide turistiche autorizzate, alla scoperta della città, con la novità di un tour speciale dedicato alle mura. Tutti i turisti e cittadini che vogliono conoscere Verona con il supporto di una guida, devono rivolgersi esclusivamente a personale specializzato e autorizzato. In questa fase di ripartenza, dopo un lungo periodo di stop per questa tipologia di attività, è infatti ancora più importante sostenere chi opera nella piena regolarità»