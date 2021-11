Carabinieri per l'eliminazione della violenza sulle donne: «Possiamo aiutarvi»

È stata istituita nel 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza che si celebra oggi, 25 novembre. Ed in questa giornata, l'Arma dei Carabinieri rinnova il suo impegno per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne.

Un impegno che si manifesta tutti i giorni nei vari comandi sparsi nel territorio, ma anche con la Rete Nazionale di Monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere. La struttura è formata da marescialli e brigadieri dei nuclei investigativi ed è nata dalle necessità di garantire un costante monitoraggio del fenomeno e di facilitare interventi operativi tempestivi.

Anche nel comando provinciale dei carabinieri di Verona sono presenti dei membri di questa rete nazionale, i quali sono di supporto ai comandanti nelle attività investigative e d'intervento diretto nei casi di violenza contro le donne.

Nel tempo, poi, per facilitare un approccio più favorevole all'ascolto delle vittime, sono state create presso alcuni reparti dell’Arma delle strutture appositamente attrezzate e denominate "Una stanza per Lei". Sono luoghi progettati per sostenere il più possibile la donna nella delicata fase della denuncia di violenza ed anche per dare ascolto a quei minori vittime o testimoni dei medesimi reati.

Ed è stato, infine, realizzato un cortometraggio istituzionale con lo scopo di sensibilizzare le vittime o i testimoni a denunciare, in ogni circostanza.