Tra pioggia, onde di due metri e vento forte, salvato velista alla deriva sul Garda

Alla sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda è giunta intorno alle 19 di ieri, 15 dicembre, la richiesta di soccorso da parte di un velista che nel pomeriggio era partito dal porto di Garda dirigendosi verso il sorgitore di Navene. L'uomo, all'altezza del castello di Malcesine, in piena oscurità e con lago molto mosso e pioggia battente, ha avuto un problema al motore ausiliario e non riusciva più a governare la sua imbarcazione.

La risposta della guardia costiera è stata immediata con l'uscita della motovedetta di soccorso, la quale ha raggiunto il diportista nelle acque a sud di Malcesine navigando in condizioni rese difficoltose dalle onde alte anche più di due metri. I militari hanno quindi affiancato la barca a vela, che ormai era in balia del moto ondoso e dal forte vento proveniente da nord, ed hanno verificato le buone condizioni di salute del velista, il quale era sempre rimasto in contatto telefonico con la sala operativa della guardia costiera. L'equipaggio della motovedetta ha poi trasferito l'imbarcazione vicino alla costa, l'ha assicurata ad una boa ed ha trasbordato il velista sbarcandolo nel sorgitore di Garda. La troppa risacca, infatti, aveva reso impossibile l'ormeggio in altri sorgitori.

Nel comunicare questa operazione di salvataggio, la guardia costiera gardesana ha ricordato quanto si fondamentale, prima di intraprendere navigazioni, verificare sempre le condizioni dell'imbarcazione e le previsioni meteo.

Inoltre, nel caso del salvataggio di ieri, è stato importante lo smartphone che il diportista aveva a bordo. Grazie allo smartphone è stato infatti possibile dare l'esatta posizione della barca in difficoltà alla sala operativa della guardia costiera, la quale ha anche potuto mantenere costante il contatto telefonico con il velista.