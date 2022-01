Vandali al parcheggio condominiale Agec, lunotti infranti e finestrini rotti

La segnalazione del consigliere comunale PD Benini: «Se Agec non aggiusta i cancelli automatici e le serrature elettriche non funzionanti, chiunque può scorrazzare indisturbato»

Nella notte tra ieri e oggi, 3 e 4 dicembre 2022, alcuni condomini delle case Agec di Via Dandolo, Via Maddalena e Via Faliero, a Verona, sono stati vittima di un raid vandalico. Ad essere prese di mira sono state le auto in sosta all'interno del parcheggio condominiale. Almeno dieci le vetture danneggiate, tra lunotti infranti, finestrini rotti e carrozzerie ammaccate. Dai veicoli pare non manchi nulla e questo escluderebbe che il raid sia stato compiuto con finalità di furto.

Il fatto è stato segnalato questa mattina con video e foto dal consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini. «La vicenda mette in rilievo le gravi carenze di Agec - ha commentato Benini - Chiunque ad ogni ora del giorno e della notte può avere libero accesso alle parti comuni dei condomini dal momento che i cancelli automatici sono spesso rotti, le serrature elettriche non sono funzionanti e i bracci dei cancelli automatici sono divelti. Chiunque può addentrarsi nei condomini e scorrazzare indisturbato dai parcheggi alle cantine dove i condomini hanno più volte segnalato vicende di risse e consumo di droghe. Una situazione di degrado e di mancanza di sicurezza che da anni chiediamo al Comune e ad Agec di affrontare in due modi. Il primo, installando telecamere. La seconda, eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni e sugli accessi carrai che spetta a qualsiasi proprietario».