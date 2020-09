Christian Sega e Marco Toffali, gli alpinisti veronesi travolti da una valanga

«I nostri cuori battono per mandarti tutta la forza». E poi ancora abbracci virtuali e messaggi di incoraggiamento. Anche in questo modo gli amici e i conoscenti di Christian Sega provano a stargli vicino, in un momento molto delicato per il 29enne veronese. Christian Sega è, infatti, uno dei due alpinisti che domenica scorsa, 27 settembre, sono stati travolti da una valanga. Anche l'altro alpinista è veronese, si chiama Marco Toffali ed ha 37 anni. I due si trovano ancora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.

Marco e Christian si trovavano sul versante di Solda del Gran Zebrù, la seconda vetta più alta del Trentino Alto Adige, quando intorno a mezzogiorno un grande ammasso di neve si è staccato e li ha quasi completamente sommersi, dopo averli trascinati per circa 200 metri. Una valanga che è stata anche ripresa da alcuni alpini stranieri che si trovavano nelle vicinanze e che hanno poi condiviso le immagini sui social network.

L'allarme è stato lanciato subito e questo a permesso ai soccorritori, giunti anche con due elicotteri, di recuperare i due alpinisti nel giro di poche ore.