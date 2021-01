Campagna vaccinale anti-Covid partita a San Bonifacio, Legnago e Villafranca

Dopo la giornata inaugurale simbolica di domenica 27 dicembre tenuta all'ospedale Magalini, è iniziata questa mattina, 2 gennaio, nei presidi ospedalieri di San Bonifacio, Villafranca e Legnago la campagna vaccinale Covid-19 rivolta a medici, infermieri, oss e a tutti gli operatori in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.

Le dosi settimanali a disposizione sono 6.950, per una popolazione target di 30.403 persone nella fase iniziale. Di questi, 8.659 sono ospiti delle strutture residenziali, anziani o disabili, e 7.698 sono personale che opera all’interno delle strutture, alle quali dall’inizio della prossima settimana l'Ulss 9 Scaligera fornirà il supporto necessario nell'organizzazione e nell'esecuzione dei vaccini.

La capacità attuale è di 288 dosi al giorno per sede, con 4 linee vaccinali attivate in ciascun ospedale, con la prospettiva di aumentare il numero di persone vaccinabili quotidianamente per arrivare a coprire il prima possibile tutti gli operatori ospedalieri e non ospedalieri, oltre agli ospiti delle strutture residenziali.

A fine mese, dopo 21 giorni dalla prima dose, verrà somministrata la seconda dose finale di vaccino, necessaria per aumentarne l'efficacia.

Pur tenendo conto della necessità di organizzare la campagna vaccinale in tempi brevi, la prima giornata di vaccinazioni si è svolta regolarmente e in tempi rapidi.

(Video e foto delle vaccinazioni anti-Covid a San Bonifacio)