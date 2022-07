Sanità, carenza di professionisti: Ulss 9 promuove corso di laurea in infermieristica

L'Ulss 9 Scaligera ha prodotto un video per promuovere il corso di laurea in infermieristica dell'università di Verona che si tiene nella sede di Legnago.

Un tema importante, quello delle professioni sanitarie, anche alla luce della cronica carenza di personale che si riscontra non solo a Verona e in Veneto, ma in tutta Italia.

Protagonisti della clip sono alcuni giovani infermieri e studenti del corso di laurea che spiegano le ragioni della loro scelta universitaria e professionale, affiancati dal direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi, dalla direttrice sanitaria Denise Signorelli, dalla coordinatrice del corso di laurea Morena Tollini e dalla direttrice dell'unità professioni sanitarie Giuseppina Capirossi.

Il bando per iscriversi al corso di laurea scade il prossimo 22 agosto.