Trevenzuolo premia i suoi talentuosi giovani, tra danza e biliardo 5 campioni nazionali

È Trevenzuolo il paese dei giovani campioni. Il piccolo comune veronese conta poco più di 2.500 abitanti ma con ben cinque ragazzi che si sono appena laureati campioni italiani in diverse discipline.

I giovanissimi Timofey Plokhov e Asia Tomelleri si sono aggiudicati il titolo di campioni italiani 2022 per le danze standard e latino americane, Classe B3 nella categoria 12-13 anni. I fratelli Edoardo e Clementina Artioli hanno sbaragliato la concorrenza, formata da 54 altre coppie, e si sono laureati campioni italiani 2022 di danza sportiva, classe A per le danze latino americane, 16-18 anni. E Matteo Ongaro è campione italiano di biliardo in varie categorie: campione d’Italia di Palla 8 e Palla 9 e campione italiano assoluto di serie C.

Un grande orgoglio per la comunità che, in occasione della Sagra di Santa Maria Maddalena, ha voluto rendere omaggio pubblicamente ai propri campioni in erba. A premiare i ragazzi il sindaco Eros Torsi, a sua volta eletto a 28 anni, nel 2020, e uno dei più giovani della provincia, e la neonata associazione Trevent che ha creato il Premio Trevent, come riconoscimento per i cittadini che si sono distinti, ed ha lavorato per far ripartire la sagra dopo gli anni di stop forzato, causa pandemia.

«I nostri ragazzi - ha detto il sindaco Torsi - sono già stati premiati dagli addetti ai lavori, per le rispettive discipline, ma essere premiati su un palco, dalla propria comunità e davanti a tutta la cittadinanza è stato un momento bellissimo ed emozionante. Cerchiamo di supportare i nostri ragazzi in ogni aspetto, attraverso la scuola, dando sostegno alle associazioni del territorio che portano i giovani ad eccellere. Continueremo in questa direzione per essere sempre a fianco dei nostri ragazzi».

L’occasione della consegna del Premio Trevent è stata l’inaugurazione della Sagra di Santa Maria Maddalena di Trevenzuolo che proseguirà fino a lunedì 25 luglio. La sagra è stata resa possibile grazie all'associazione Trevent e ai molti volontari che sono impegnati nella sua organizzazione e in questi giorni di festa. «La sagra - ha spiegato Moreno Fazion, presidente di Trevent - è frutto del lavoro dell’associazione e di tanti volontari che stanno lavorando e si sono messi a disposizione. Abbiamo istituito il Premio Trevent per premiare le persone che, in vari ambiti, si sono distinte nel corso dell’anno. Nel corso del 2022 sono ben cinque i ragazzi che sono arrivati primi a livello nazionale. A loro va la prima edizione del premio».

«Ricevere il Premio Trevent - ha detto Clementina Artioli – è un grande onore perché ci rendere orgogliosi essere i premiati davanti alla propria comunità». Ed Edoardo Artioli ha aggiunto: «La nostra passione per la danza è nata nel 2012. Per il futuro ci aspettiamo di far diventare questa passione il nostro lavoro».