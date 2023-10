Alla stazione di Verona Porta Nuova consigli e visite sul Treno della Salute

Prevenzione e solidarietà in movimento. È tornato in Veneto il Treno della Salute, partito oggi, 9 ottobre, dalla stazione di Porta Nuova a Verona, dove sarà aperto al pubblico fino alle 18.

Il Treno della Salute offre, a chi lo desidera, controlli per la propria salute e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato. Si tratta di una speciale iniziativa di divulgazione sanitaria e di prevenzione, giunta alla quinta edizione, realizzata da Medici con l’Africa Cuamm, con il sostegno della Regione Veneto e della campagna di prevenzione Vivo Bene, in collaborazione con Trenitalia e Ferrovieri con l’Africa.

Le cinque carrozze del Treno della Salute sono allestite come ambulatori e permettono a chi sale di effettuare screening gratuiti sul proprio stato di salute e di venire a conoscenza di uno stile di vita sano ed equilibrato, basato su una corretta alimentazione e sull’attività fisica. A bordo del treno sarà possibile effettuare la misurazione di glicemia e ipertensione, effettuare l’elettrocardiogramma e controllare il proprio rischio cardiovascolare.

Le cinque carrozze del Treno della Salute attraverseranno il Veneto e, dopo Verona (9 ottobre), toccheranno Padova (11 ottobre), Vicenza (12 e 13 ottobre) e Treviso (16 ottobre), per concludere il tour a Venezia. Poi il Treno del Cuamm arriverà anche in Friuli e Lombardia.

Alla prima tappa di oggi erano presenti: Elisa De Berti, vicepresidente e assessore della Regione Veneto; Denise Signorelli, direttrice sanitaria dell'Ulss 9 Scaligera; Michele Taioli, consigliere della Provincia di Verona; Annalisa Molino, consigliera del Comune di Verona, Gino Mia ed Elio Zanni, rappresentanti di Ferrovieri con l’Africa; Francesca Tognon, medico volontario Cuamm; e Fabrizio Cestaro, direttore del dipartimento di prevenzione e del servizio veterinario.

«In questo Treno vengono coniugate la salute, la prevenzione e la solidarietà - ha commentato De Berti - Il Cuamm svolge un servizio importante in Africa e la Regione Veneto è al suo fianco. Ho avuto la possibilità di vedere, in prima persona, in Sierra Leone l'attività del Cuamm, con un servizio di emergenza-urgenza davvero eccellente».

«Sul treno verranno offerti screening di vario livello, con attività di counselling sui temi della sana alimentazione e dell'esercizio fisico - ha aggiunto Signorelli (nel video) - Un'iniziativa importante per diffondere a tutti la cultura del vivere bene, adottando corretti stili di vita: vivo bene, mangio in modo sano, mi muovo, evito comportamenti rischiosi, presto attenzione nei luoghi di lavoro per promuovere la mia salute».