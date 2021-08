I maestri risottari di Isola della Scala cucineranno per i partecipanti al Tocatì

Il Tocatì fa squadra con un'altra eccellenza del territorio veronese. Nei giorni del Festival Internazionale dei Giochi in Strada, la Fiera del Riso di Isola della Scala sbarcherà in Lungadige San Giorgio e curerà la parte enogastronomica della manifestazione.

Da giovedì 16 a sabato 18 settembre, il pubblico troverà a Porta San Giorgio stand gastronomici con i maestri risottari che proporranno il risotto all'isolana secondo la ricetta della tradizione, oltre ad altri inediti piatti. Inoltre, sulla terrazza che si affaccia sul fiume sarà possibile degustare l’aperitivo accompagnato dalle musiche dei "Suoni lungo l'Adige".

Per la prima volta, due realtà consolidate del territorio veronese, Ente Fiera di Isola della Scala e Associazione Giochi Antichi, sotto la regia del Comune di Verona, fanno sinergia. Filo conduttore sarà l'acqua, centrale per la città attraversata dall'Adige ma anche per le risaie.

«Due tradizioni che si uniscono per la prima volta e fanno squadra valorizzando al meglio il nostro territorio - ha commentato il sindaco di Verona Federico Sboarina - Da un lato i giochi antichi con il Tocatì, appuntamento ormai imprescindibile del mese di settembre, atteso da migliaia di persone e famiglie che ogni anno arrivano a Verona per stare insieme e giocare. Dall'altro la tradizione culinaria del riso. Due elementi del dna scaligero, della veronesità, che si incontreranno in riva all’Adige. La bellezza di questo Festival sta non solo nella sua internazionalità ma anche nella capacità di presentare il nostro territorio a 360 gradi, mettendone in luce le tipicità ed eccellenze».

«È il nostro patrimonio, storico e culturale per quanto riguarda i giochi antichi, culinario e gastronomico per il riso di Isola - ha aggiunto l'assessore Andrea Bassi - Ringrazio l'Aga per il lavoro fatto e per aver voluto questa sinergia. Istituzioni, associazioni e realtà del territorio stanno collaborando su più fronti, ragionando da territorio. Verona è un tutt’uno e l’unione fa la forza. Quest’anno le cucine del Festival saranno in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico».

«Al di là dei tre giorni di gioco, il Tocatì prosegue tutto l’anno, grazie all’instancabile lavoro di Aga per valorizzare le nostre tradizioni ludiche, che sono ad un passo dall’essere riconosciute Patrimonio immateriale dell’Umanità - ha concluso l'assessore Francesca Toffali - Il gioco mette in relazione le persone e i territori. L’abbiamo visto in passato con i numerosi ospiti stranieri, da quest’anno anche con un’eccellenza tutta scaligera che sbarca in riva all’Adige. E che, dopo due lunghi anni, ci riporta finalmente a tavola il riso di Isola, mancato dalle sagre che il Covid ha annullato».