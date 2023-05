Partecipazione attiva ed entusiasmo nella prima giornata di TedxVerona

Si è conclusa bene la prima giornata di TedxVerona, l'evento che parla di innovazione, cultura, sostenibilità e creatività. Oggi, 13 maggio, erano presenti oltre 850 persone che hanno potuto costruire la propria giornata, scegliendo i laboratori che più interessavano e incuriosivano e approfondendo tematiche di grande importanza nella vita personale e professionale.

Cinque le macroaree cui hanno fatto riferimento i 21 laboratori che hanno coinvolto i partecipanti, anche praticamente.

Grande l'affluenza alla tavola rotonda "Comunicazione inclusiva: istruzioni per l’uso" con Flavia Brevi (esperta di comunicazione inclusiva), Vera Gheno (sociolinguista) e Giulia Tosato (community manager), durante la quale il focus è stato appunto come la comunicazione possa davvero essere inclusiva, per superare le disuguaglianze e arrivare a pensare davvero tutte le persone come uguali e sullo stesso piano. Su mobilità e sostenibilità, oltre a un laboratorio sulle comunità energetiche, è stato partecipato anche "Mobilità e città del futuro: immergiti nella Verona 2030 con il metodo Lego Serious Play" con Daniele Radici. Il metodo proposto ha portato i partecipanti a sperimentare in prima persona e ad immergersi negli argomenti in modo del tutto innovativo grazie ai mattoncini più famosi del mondo. I partecipanti hanno scoperto cosa significa vivere in una città sostenibile, dove ognuno contribuisce al bene comune.

Il laboratorio più seguito sul tema futuro e innovazione è stato "… e vissero felici e content: può il marketing essere divertente?" con Nicola Voltolin della web agency Zeep!, premium partner di TedxVerona, e Samuele Rovituso di Legolize, un laboratorio pratico che ha portato i partecipanti a confrontarsi su un brief, per creare una strategia di comunicazione vincente.

"Palestra d’impresa per la generazione Z: allenati al cambiamento!" con Silvio Lenares, Daniela Niederstaetter e Paolo Ponte è stato l’approfondimento sugli argomenti persone e cultura per affrontare il cambio generazionale nelle aziende familiari.

Infine, su creatività e design non poteva non esserci un laboratorio sui podcast: a Gianpiero Kesten, autore del podcast Cose Molto Umane, il compito di affrontare il tema con il lab dal titolo "Corso (di sopravvivenza) di podcasting", un vero e proprio vademecum per fare podcasting. Durante il lab sono state create idee per un podcast in un clima di collaborazione e brain storming di idee.

Una giornata quindi che si è svolta nel migliore dei modi, con grande entusiasmo e partecipazione attiva del pubblico che è rimasto affascinato fin dal primo ingresso. TedxVerona continua anche domani, quando sarà la volta della conferenza classica, nell’auditorium della Gran Guardia. Attese quasi 1.000 persone, grazie al collegamento della sala cinema dove sullo schermo si potrà assistere a ciò che avviene sul palco principale.