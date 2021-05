Il mercato del venerdì del Saval si sposterà da Via Da Mosto a Via Faliero

Da questa estate, nuova location per il mercato del venerdì del quartiere Saval di Verona. Dall'attuale sede in Via Da Mosto, all'angolo con Via Emo, il mercato si farà in Via Marin Faliero. Lo spostamento è stato approvato dalla giunta comunale, su proposta dell'assessore al commercio Nicolò Zavarise. E l'obiettivo è quello di migliorare i servizi mercatali offerti in questa zona della città che, in Via Da Mosto, vede la realizzazione di un doppio mercato, nelle giornate di martedì e di venerdì.

La scelta di una nuova sede riguarda solo quello del venerdì, ed è volta a consentire sia una più allargata distribuzione dei mercati, in punti diversi dell’ampio quartiere del Saval, sia una migliore fruizione del mercato stesso, collocato in spazzi meglio accessibili e serviti da numerosi punti di sosta. L'area individuata in Via Faliero è vicina al centro polifunzionale, che ospita una serie di attività commerciali, tra cui un supermercato. Una zona abitualmente frequentata dai residenti, fornita di diversi parcheggi e ampi spazi per l'allestimento in sicurezza del mercato.

L'intervento, che diventerà operativo da questa estate, completati i lavori per la predisposizione degli allacciamenti a servizio dei commercianti, è stato presentato dall'assessore Zavarise, insieme al presidente di Confesercenti Verona Paolo Bissoli, al direttore generale Alessandro Torluccio e ad Enrico Bosco per Confcommercio. E presente anche il presidente della terza circoscrizione Claudio Volpato.

«Un'operazione - sottolinea l'assessore - che punta a garantire una migliore distribuzione dei servizi mercatali nel quartiere del Saval, che oggi vede la realizzazione nella stessa zona di due mercati settimanali, il martedì e il venerdì. L'area presente in Via Faliero offre una migliore location per la realizzazione del mercato, con spazi più ampi e la disponibilità di diversi punti di sosta. Completati gli interventi necessari per garantire ai commercianti adeguati allacciamenti, per l'utilizzo di elettricità ed acqua, questa estate il mercato del venerdì sarà spostato da Via Da Mosto a Via Faliero. La nuova sede sarà adeguatamente segnalata, con comunicazioni predisposte nel quartiere».