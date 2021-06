Raduno di auto modificate a Peschiera del Garda, 11 multati ed un denunciato

Non solo arresti. I carabinieri di Peschiera del Garda, nell'ultimo fine settimana, hanno dovuto affrontare anche l'esigenza del Southern Gardasee (il cosiddetto So.Ga), un raduno di numerosissime auto modificate. Soprattutto nelle ore serali e notturne, questi veicoli hanno invaso il centro arilicense, disturbando il riposo dei residenti con il rombo dei motori ed intralciando la circolazione stradale.

Le pattuglie dell'Arma messe in campo per il So.Ga., oltre a contenere i disagi per i residenti, hanno multato 11 partecipanti al raduno ed hanno sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi 4 autovetture modificate. Inoltre, un cittadino austriaco è stato anche denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Nelle giornate di sabato e domenica sono stati, inoltre, predisposti dei servizi specifici finalizzati a al controllo delle spiagge di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda dove, negli ultimi fine settimana, si erano registrati comportamenti anti-sociali da parte di gruppi di giovani.

Infine, anche nei centri non bagnati dal lago, i militari dell’Arma hanno dovuto svolgere un più accurato controllo del territorio, incrementando i servizi con un maggior numero di pattuglie, come a Bussolengo durante la manifestazione "Notte delle Piazze".