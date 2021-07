Risse e rumorose feste notturne a Torri del Benaco. Subito lavoro per i vigilantes

Attivato l'anno scorso in via sperimentale, è stato confermato anche per questa estate il servizio di vigilanza notturna a Torri del Benaco. L'amministrazione comunale ha deciso di spendere circa 14mila euro per controllare il territorio da mezzanotte alle 5 del mattino attraverso i vigilantes di Civis. «Una ottima spesa», l'ha definita il sindaco Stefano Nicotra, amareggiato però dal fatto che ci sia bisogno anche di questa attività di sicurezza nel suo paese.

«Questo servizio di vigilanza è utile, purtroppo - ha dichiarato Nicotra sul profilo Facebook del Comune di Torri del Benaco - Un servizio che si affianca al lavoro delle forze dell'ordine, della polizia municipale e della protezione civile. In pochi giorni, gli interventi dei vigilantes sono stati più di sette. Si è trattato di risse, festicciole sulle spiagge fino all'alba e feste private con musica alta e parcheggi abusivi». E in alcuni di questi casi, i vigilantes sono dovuti intervenire insieme alle forze dell'ordine e al 118.

E il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica continuerà ad essere un obiettivo del sindaco Nicotra, il quale ha in mente di aumentare i turni di lavoro agli agenti della polizia locale, in particolare nei fine settimana.