Bonelli cammina sul secco letto dell'Adige. «Siccità figlia del cambiamento climatico»

Il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra chiede di puntare su «risparmio energetico e sulle rinnovabili per non fare la guerra al clima»

Il video è stato realizzato in provincia di Trento, vicino al confine veronese. E comunque le condizioni del fiume Adige sono le stesse al di qua e al di là del confine. E sono condizioni drammatiche.

In questa immagine di Google Maps dell'agosto 2020, si vede il ponte sull'Adige tra Rovereto e Isera, in Trentino. Ed è visibile il livello del fiume su i due plinti che sostengono il ponte.

Su quello stesso ponte, in un video condiviso ieri su Facebook, il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli è riuscito a raggiungere a piedi uno dei due plinti praticamente senza bagnarsi. «Buona parte del letto del fiume si percorre a piedi - ha dichiarato Bonelli - Possiamo vedere gli effetti della siccità. Una siccità che, secondo gli scienziati del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), è dovuta al cambiamento climatico. Senza azioni immediate dei governi, arriveremo al collasso ambientale e sociale. Ci sarà una crescente crisi mondiale dell'acqua. E vorrei dire al Governo Meloni, che si vanta di trasformare l'Italia in un hub europeo del gas per poi venderlo all’estero, che le fonti fossili sono responsabili del cambiamento climatico e di questo disastro. Invece di puntare sul risparmio energetico, sulle rinnovabili, sulle politiche sul clima state facendo la guerra al clima. Non avremo più acqua, è necessario un cambio di passo immediato».