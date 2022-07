Siccità, video-appello del sindaco di Peschiera: «Usiamo acqua con parsimonia»

Orietta Gaiulli chiede il rigido rispetto della sua ordinanza che vieta l'uso di acqua potabile per usi non strettamente domestici tra le 7 e le 22 per non dover arrivare «alle estreme conseguenze di vietarlo del tutto»

Il sindaco di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli ha diffuso un video-appello chiedendo ai suoi concittadini un uso responsabile dell'acqua.

Nei giorni scorsi, Azienda Gardesana Servizi (Ags) ha inviato ai Comuni per cui gestisce il ciclo integrato dell'acqua una richiesta di limitazione della risorsa idrica potabile. Per Ags, a Peschiera e anche negli altri territori si dovrebbe vietare l'utilizzo dell'acqua potabile prelevata dalle reti di acquedotto per il riempimento delle piscine o delle vasche destinate all’uso irriguo. E l'auspicio dell'azienda è che l'irrigazione delle aree verdi pubbliche e private si fatta con acqua non potabile. Una richiesta drastica motivata dalle critiche condizioni metereologiche che stanno generando una siccità sempre più preoccupante ed un abbassamento del livello del Garda.

Il sindaco di Peschiera ha quindi deciso di rivolgersi direttamente ai suoi concittadini per invitarli a rispettare l'ordinanza emessa il 10 giugno, quando le condizioni erano già preoccupanti. L’ordinanza prevede il divieto di utilizzo di acqua potabile per usi non strettamente domestici nella fascia oraria tra le 7 e le 22.

«Ags sta chiedendo a noi sindaci della sponda veronese del Garda di proibire l’utilizzo dell’acqua potabile per fini non strettamente necessari, 24 ore su 24 - ha dichiarato Gaiulli - Questo vorrebbe dire smettere di dar da bere alle piante, ai fiori, ai giardini, lasciarli morire fino a quando la situazione non sarà diversa. Per questo faccio un appello a tutti i cittadini di Peschiera. Rispettate l'ordinanza che abbiamo emanato il 10 giugno e che vieta l’uso dell’acqua dalle 7 alle 22. Se ognuno dimostrerà senso civico non dovremo arrivare alle estreme conseguenze di vietarlo del tutto. Confido in tutti noi, nel fatto che l’amore per la nostra città ci faccia essere responsabili. Stiamo assistendo tutti a quello che sta succedendo alla nostra città e più in generale al nostro mondo. Le risorse idriche alla fine, l’agricoltura in sofferenza, il lago che si abbassa. E le previsioni non fanno sperare che la cosa si possa risolvere a breve. Purtroppo però assisto tutti i giorni a comportamenti che non sono corretti. Vi chiedo di usare l’acqua con parsimonia. Ve lo chiedo con forza perché in caso contrario l’unica soluzione sarà quella di dar seguito alla richiesta di Ags. Confido nel fatto che la città possa rispondere bene a questo appello».

La situazione, fa sapere Gaiulli, verrà monitorata nelle prossime ore. Nel caso di mancata risposta, la soluzione sarà quella di un stop completo fino a quando le condizioni metereologiche non dovessero cambiare.