Fondazione Fevoss per la moda sostenibile. «Vestiamoci con più consapevolezza»

L'industria della moda produrrebbe più anidride carbonica dell'industria aeronautica e di quella navale. «Anche il consumatore, però, ha la sua responsabilità: considerando il ciclo di vita di un capo, in termini di emissioni prodotte noi incidiamo per più del 20%. E quando parliamo di più di due miliardi di anidride carbonica emesse in un anno dalla filiera dell’abbigliamento, questo non è cosa da poco». Parola di Arianna De Biasi, fondatrice di Dress Ecode, progetto di informazione e consulenza sulla moda sostenibile, ospite di un evento organizzato a Verona dalla Fondazione Fevoss Santa Toscana.

«La svolta sostenibile? Comincia nell'armadio», questo il titolo dell’evento, pensato per scoprire come avendo cura dei propri abiti e scegliendoli in maniera responsabile si possa ridurre l'impatto negativo sull'ambiente. La serata tematica sulla moda sostenibile si è tenuta nel cortile del Bazar Solidale di Via Marconi.

Il primo momento in cui i consumatori possono fare la differenza è la fase di acquisto. Negli ultimi due decenni è raddoppiata la quantità di capi acquistati nel mondo, la maggior parte dei quali, non molto tempo dopo, finisce in discarica. «Dovremmo pensare a un consumo più lento e più consapevole - ha spiegato De Biasi - prendendo in considerazione anche circuiti di economia circolare, di noleggio, di usato, oppure provare a riparare ciò che già abbiamo. Altro consiglio è cercare di rimanere impermeabili al bombardamento da parte delle aziende di fast fashion, lavorando per trovare un nostro stile e capire cosa ci sta meglio».

E per capire come fare un aiuto può essere quello dell'armocromia, l’analisi del colore. «Basta osservare le vene che abbiamo all’interno del polso - ha spiegato Sara Rossi, trainer d’immagine nota come Sara Be Good - Chi ha colorazioni delle venature più tendenti al violaceo, appartiene alle categorie fredde: oro bianco e argento sono i suoi alleati. Chi ha venature verdi, appartiene invece a un sottotono più caldo: oro o bronzo sono colori valorizzanti. Chi ha pelle molto chiara, capello scuro e occhio chiaro, starà bene con colorazioni molto intense, come il fluo. Chi ha pelle, occhi e capelli con contrasto basso, punti su colori più soft, dal cipria ai pastello».

Consigli che, insieme all’analisi della body shape, la forma del corpo, aiutano a scegliere i modelli di abiti che donano di più. Ma una volta scelti gli abiti giusti, per mantenerli è necessario lavarli bene e nel rispetto dell'ambiente. «Dobbiamo scegliere un detersivo liquido o in polvere a seconda del capo: se è più delicato meglio che sia liquido, così è già efficace a basse temperature», ha dichiarato Sara Alberghini, esperta di detergenza e cosmesi ecocompatibile nelle vesti di Mammachimica, la quale ha lanciato l'altolà sui detersivi fai da te. «Se cercate una "ricetta" online, fate attenzione: per essere green non basta mescolare ingredienti che abbiamo in cucina. Se non lavano, toccherà poi rifare il bucato consumando altra acqua ed energia elettrica. Bicarbonato e aceto fanno tanto "eco" ma non puliscono e in lavatrice non servono a nulla. Meglio affidarsi a un fai da te scientifico per trovare gli ingredienti giusti».

E una scelta sostenibile è anche rivolgersi ai circuiti di vestiti di seconda mano, settore in cui opera il Bazar Solidale della Fondazione Fevoss Santa Toscana. «Rimettendo in vendita abiti e oggetti usati ancora in buono stato e donati dai cittadini - ha concluso Giulia Mantovanelli, responsabile del Bazar Solidale di Via San Nazaro a Verona - facciamo bene tre volte: aiutiamo l’ambiente, ma anche i cittadini più fragili, garantendo l’accesso all’acquisto anche alle fasce meno abbienti. Inoltre, nei nostri Bazar e nella Sartoria, creiamo opportunità di lavoro per persone in condizioni di difficoltà».

L'evento è stato reso possibile grazie al supporto Agsm Aim, Phoenix Group, MolinAuto e Vecomp Soluzioni Informatiche.