Lessinia, Sentiero delle Gosse punta al registro regionale delle Vie del Pascolo

È stata la prima via del bestiame tracciata dai cimbri proiettati con i propri capi da valle verso gli alti pascoli. Da secoli, è attraversata da numerosi malgari per salire a primavera e ridiscendere in autunno con il bestiame. Ed è ancora così, testimonianza tangibile che la Lessinia è un territorio rurale vivo e attivo. Il Sentiero delle Gosse è uno dei percorsi più antichi del territorio lessinico che collega Giazza, a Selva di Progno, con i Parpari. Grazie alla sinergia tra Parco Naturale Regionale della Lessinia, Regione Veneto, Comune di Selva di Progno, Comune di Roverè Veronese e Veneto Agricoltura che ha permesso la sistemazione e messa in sicurezza del tracciato, il sentiero è stato inaugurato lo scorso maggio ed ora punta ad essere inserito ufficialmente nel registro regionale delle Vie del Pascolo. A chiederlo sono presidente e consiglieri del Parco della Lessinia, ma anche gli escursionisti che lo ripercorrono e la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti.

La Regione Veneto ha deliberato una legge, poi trasmessa a tutte le province, sulla valorizzazione della transumanza. Legge che ha l’obiettivo di favorire la salvaguardia del patrimonio zootecnico, ovvero la conservazione delle razze per la produzione di formaggi e delle tipicità locali. E, non ultimo, viene riconosciuto anche il valore economico, turistico e sociale di un rito che è la moderna affermazione del benessere dei capi che percorrendo tragitti storici, sostengono la dieta mediterranea valorizzando gli itinerari naturali.

«La realizzazione di un registro e la mappatura delle Vie del Pascolo è una sfida, un contributo alla storia veneta, che il parco ha accolto, con l'obiettivo di sostenere un turismo slow, attento al territorio e rispettoso delle tradizioni dei custodi della Lessinia», ha dichiarato il presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia Giuliano Menegazzi (vedi video). «La genuinità e la ruralità di questi percorsi sono un valore identitario fortissimo non solo sotto il profilo economico e lavorativo ma anche per il coinvolgimento sociale e turistico che comportano», ha aggiunto la vicepresidente regionale De Berti.