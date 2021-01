«Scuola senza pareti» a San Pietro in Cariano, è la San Giovanni Battista

Dopo la prima giornata di «porte aperte» di ieri, 16 gennaio, la scuola dell'infanzia San Giovanni Battista di San Floriano, a San Pietro in Cariano, offre la possibilità di farsi conoscere dalle famiglie anche sabato prossimo, 23 gennaio, dalle 15 alle 17.

La scuola dell'infanzia San Giovanni Battista offre la possibilità di trascorrere molto tempo all'aria aperta, in quanto guidata da un pensiero educativo che si realizza in aule senza pareti. Spazi in cui offrire occasioni di esprimere creatività e desiderio di scoperta durante le passeggiate nei parchi, nei campi e nel territorio che la ospita.

All'aria aperta, i bambini si possono muovere, sperimentano sul piano corporeo, affinano abilità motorie e migliorano competenze che favoriscono anche una maggiore capacità di concentrazione e formulazione di ipotesi cognitive.

I progetti educativi didattici della San Giovanni Battista sono: attività psicomotoria, inglese, pet therapy, progetto continuità, progetto natura, equitazione, irc, pregrafismo e nuoto.