Sciopero per il clima, manifestanti bloccano traffico in Corso Porta Nuova

Oggi, 3 marzo, nella giornata dello sciopero globale per il clima indetto dai Fridays for Future, tra le 10.30 e le 10.45 un gruppo di attivisti e attiviste ha bloccato il traffico sotto l'orologio di Corso Porta Nuova, a Verona. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta "La finanza fossile è un crimine. Crisi umanitaria, economica, alimentare ed ecologica".

L'iniziativa è stata organizzata dall'organizzaione Ultima Generazione nell'ambito della campagna "Non paghiamo il fossile", vi hanno preso parte due aderenti a Ultima Generazione, tre membri di Extinction Rebellion Verona, un aderente a Scientist Rebellion ed ha avuto il supporto anche di un membro di Fridays for Future.

Nel corso del blocco, un passante ha espresso vicinanza all’iniziativa, sottolineando che «non piove da mesi», ed è passato dalla parte degli attivisti dietro allo striscione, sedendosi idealmente con loro.

Il blocco è stato fatto sotto l'orologio di Corso Porta Nuova e Piazza Bra per richiamare idealmente un altro orologio, quello dell'apocalisse. Il Doomsday Clock è un'iniziativa ideata nel 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago e misura il pericolo di un'ipotetica fine del mondo a cui l'umanità è sottoposta.

Lo scorso 24 gennaio, il Bulletin of the Atomic Scientists' Science and Security Board (Sabs), un consiglio di esperti formato da 10 premi Nobel, ha aggiornato le lancette dell'Orologio dell'Apocalisse che ora segnano 90 secondi alla mezzanotte, ossia la fine del mondo. Nel 2022, le lancette erano a 100 secondi dall'apocalisse ed il peggioramento è stato motivato dalle principali minacce per l'umanità: la guerra tra Russia e Ucraina, le armi nucleari, i cambiamenti climatici, la disinformazione e le tecnologie dirompenti.

La situazione è spaventosa - ha detto un manifestante di 34 anni - La scienza ci dice che non c'è più tempo, che stiamo andando verso il collasso climatico e né il governo, né i media stanno minimamente affrontando questa crisi globale con la dovuta urgenza, anzi, stanno piuttosto investendo in politiche che la alimentano. Oggi ho paura, ma mi siedo rischiando tutto quello che posso perché è l’ultima cosa che mi rimane da fare come cittadino, perché voglio fare la cosa giusta e perché spero che i partecipanti allo sciopero capiscano che la disobbedienza civile nonviolenta è un mezzo potente per ottenere il cambiamento necessario nel poco tempo che abbiamo a disposizione. Se cresceremo non potranno più ignorarci».