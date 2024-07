Recuperata con l'elicottero mucca ferita e bloccata in Lessinia

Intorno alle 10.15 di questa mattina, 6 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Lessinia, nei pressi del Rifugio Podestaria a Bosco Chiesanuova, per soccorrere una mucca di circa 500 chili caduta in un avvallamento mentre era libera al pascolo.

Giunti da Verona con un mezzo e cinque operatori, i vigili del fuoco hanno raggiunto e imbragato il bovino. Poi, con il supporto dell'elicottero arrivato da Venezia, hanno elitrasportato l'animale in una zona sicura, dove ad attenderlo c'era il proprietario.

La mucca, ferita ad una zampa, è stata presa in cura dal veterinario presente sul posto.