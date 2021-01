Caduti in un dirupo sul Baldo, cani recuperati dai pompieri in elicottero

Ieri pomeriggio, 16 gennaio, l'elicottero Drago 82 dei vigili del fuoco si è alzato in volo dalla base del nucleo regionale per salvare dei cani caduti in un dirupo sul Monte Baldo, a Malcesine, vicino all'eremo dei Santi Benigno e Caro.

Durante una battuta di caccia al cinghiale e forse attratti proprio dalla selvaggina, due cani erano precipitati in un canalone ghiacciato senza più riuscire a risalire. Attirati dall'abbaiare, i cacciatori hanno individuato il punto dove si trovavano gli animali ed hanno tentato il recupero, ma dopo diversi pericolosi tentativi gli uomini hanno rinunciato ed hanno chiamato il 115.

Dalla sala operativa di Verona è stato attivato il nucleo elicotteri ed il velivolo si è rapidamente diretto verso il Lago di Garda prima dell'imbrunire. Individuato l'obiettivo, l'elicottero è rimasto fermo in hovering, mentre il personale si è calato con il verricello. Con due distinte operazioni i cani sono stati raccolti e consegnati sani e salvi ai proprietari.