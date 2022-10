Scuole e imprese fanno squadra, nasce il Salone delle Professioni di Verona

Le imprese veronesi incontrano gli studenti delle scuole medie, presentando le professioni del futuro. La Camera di Commercio e Rete OrientaVerona, in collaborazione con le associazioni di categoria delle imprese scaligere, organizzano per sabato prossimo, 8 ottobre, dalle 10.30 nella sede di Corso Porta Nuova 96 la prima edizione del Salone delle Professioni di Verona, un evento rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Tra Verona e provincia si contano 17 istituti tecnici, 9 istituti professionali e 17 centri di formazione professionale. «Per una scelta consapevole della scuola superiore - ha spiegato Paolo Tosi (video), vicepresidente della Camera di Commercio di Verona - è importante essere informati sulla continua trasformazione delle figure professionali e delle competenze tecniche e trasversali richieste da un mercato in costante evoluzione. Le associazioni di categoria proporranno laboratori e stand per studenti e studentesse dedicati alle professioni».

«Orientarsi verso un determinato percorso di studi - ha aggiunto Laura Parenti, responsabile del Tavolo di coordinamento scuola-lavoro dell'Ufficio Scolastico Provinciale - non significa fare una scelta lavorativa precoce e inopportuna, ma si ritiene indispensabile che famiglie e studenti siano informati in merito alle caratteristiche delle figure professionali e delle competenze richieste, al fine di scegliere un percorso di studi adeguato».

Proposta per la prima volta a Verona, l’iniziativa è rivolta in modo particolare agli studenti delle classi seconde e terze di scuola media e alle loro famiglie per fornire un ulteriore supporto nella scelta del futuro percorso scolastico, che tenga in considerazione la realtà produttiva del territorio e l’evoluzione delle competenze richieste alle diverse figure professionali.

Coldiretti Verona organizza laboratori sulla gestione degli orti, la lavorazione del vino dal campo alla tavola, la coltivazione degli alberi da frutta, la produzione del miele e la filiera del latte. Confcommercio Verona si occuperà di creatività in rete mentre Confindustria Verona affronterà i temi della lavorazione di precisione e del packaging. Confesercenti Verona insegnerà l’arte del servire e del ricevere con il "Divin Convivio". Confartigianato Verona presenterà l’innovazione in bottega mentre Casartigiani Verona trasformerà gli studenti in "stilisti per un giorno" e in piccoli intagliatori. Curerà poi un laboratorio sull’utilizzo del tablet nelle officine. L’inchiostro e la carta nell’era digitale sarà il focus del laboratorio organizzato da Confcooperative Verona.

I laboratori si terranno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.15. le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate al questo link o inquadrando il Qr Code disponibile sul sito internet e sui profili social della Camera di Commercio di Verona e sulla pagina Facebook dedicata al Salone delle Professioni di Verona.

Nel pomeriggio di sabato si terrà un seminario di orientamento (iscrizioni a questo link) sul tema "La scuola di oggi per il lavoro di domani". Non si parlerà quindi del mondo del lavoro solo in senso descrittivo e previsionale, ma si cercherà di collocare la scelta scolastica in una cornice di senso, un contesto che è necessario conoscere per capire quali messaggi cogliere e come metterli a confronto con interessi e attitudini dei giovani studenti. Il seminario è articolato in due momenti. Il primo fornirà un quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali dei prossimi anni in relazione alle nuove competenze richieste e al contributo determinante della scuola nell’acquisizione delle competenze necessarie all’avvio del percorso professionale. ll secondo è una tavola rotonda moderata da Lisa Conforto (Cosp Verona) con cinque testimoni d’impresa di diversi settori economici che illustreranno, anche attraverso le esperienze personali, come le esigenze del mercato rendano necessaria una preparazione aggiornata e flessibile.