Qualche bicchiere di troppo e volano anche le sedie. Rissa in Piazza Erbe

«Una grande rissa tra giovani in Piazza Erbe», questa la segnalazione del lettore che ha inoltrato il video in cui si vedono i disordini accaduti ieri, 30 aprile, intorno alle 18 nel plateatico di un bar della piazza. Piazza che era come al solito presidiata dalle forze dell'ordine per controllare che tutti rispettassero le normative anti-Covid.

Non è chiaro cosa abbia acceso la miccia, ma è chiarissimo che l'alcol ha fatto perdere la testa ad alcuni giovani clienti del locale. Nella rissa sono volate anche sedie e sono dovuti intervenire agenti di polizia, polizia locale e carabinieri per interrompere la violenza e individuare le varie responsabilità. «Le cose si sono messe male per il gestore che ha subito gravi danni - continua la segnalazione - Ed anche per i poliziotti e per gli agenti della polizia locale, i quali hanno riportato lesioni».

La polizia di Verona sta indagando, al momento, per i reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento. E ieri sono state tre le persone portate in questura, ma è possibile che anche altre possano essere trovate. Gli operatori, infatti, stanno visionando i filmati che hanno ripreso la rissa. Pare che comunque nessuno dei coinvolti sia dovuto ricorrere a cure ospedaliere per le ferite riportate.