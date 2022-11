Produzione e location veronesi per il film "Infiniti", cominciano le riprese

Lo scorso 1 settembre fu presentato in anteprima nazionale alla 79esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, mentre oggi, 26 novembre, a Grezzana è stato mostrato il progetto definitivo del film Infiniti, lungometraggio del produttore veronese Michele Calì.

La società di produzioni cinematografiche A.C. Production di Michele Calì, dopo i successi ottenuti dai film Infernet e Un amore cosi grande, si appresta quindi a realizzare il suo settimo lungometraggio. Le riprese di Infiniti inizieranno lunedì prossimo nella Villa Landini di Sona, per poi spostarsi a Grezzana, località appositamente scelta dal regista Cristian De Mattheis. Le riprese termineranno poi a Recanati nei suggestivi luoghi del poeta Giacomo Leopardi.

Al centro di Infiniti ci sarà una storia d'amore di grande profondità. Sono previste quattro settimane di lavorazione, poi il film verrà montato e sarà pronto per l’uscita nelle sale cinematografiche a marzo 2023. In seguito sarà proposto a Mediaset con la quale la produzione ha già un preaccordo di acquisto.

«Mettere in piedi in questo momento un progetto cinematografico di questo tipo non è stato facile, ma grazie alla collaborazione di tanti amici ce l'abbiamo fatta - ha dichiarato Michele Calì - Il mio desiderio è che il film possa bissare il successo di Un amore così grande riuscendo a far appassionare il pubblico».