Per l'area della Bassona rinnovata concessione al centro cinofilo Città di Verona

Il Livedog Verona Park per altri 9 anni rimarrà in Via della Siderurgia. Sono state sanate le problematiche edilizie sorte negli anni

È ufficiale, il Livedog Verona Park per altri 9 anni rimarrà in Via della Siderurgia, alla Bassona. La concessione dell'area comunale è stata rinnovata dopo che sono state sanate alcune problematiche edilizie sorte negli anni. Gli spazi continueranno ad essere gestiti dal centro cinofilo Città di Verona. Il Comune ha accompagnato l'associazione nella regolarizzazione delle difformità, tutte sanabili. E ora l’attività di addestramento, sport e protezione civile cinofila potrà procedere senza intoppi.

Il centro, uno dei più grandi d’Italia, sorge su uno spazio verde di 24mila metri quadri, recintati e illuminati. L’area è stata alberata e dotata di servizi e acqua corrente, così come di una tensostruttura di 200 metri quadri per le attività al coperto. All’esterno, trovano spazio le attrezzature per le molteplici attività cinofile. Da quelle educative e di socializzazione, a più di una decina di diverse discipline sportive. Un apposito spazio è dedicato alla palestra e alle piscine per il nuoto dei cani. E un settore è anche riservato alle attività addestrative delle unità cinofile da soccorso Diade.

Il progetto LiveDog Park Verona è nato nel 2010 e ha visto scendere in campo educatori cinofili e istruttori specializzati nelle diverse discipline sportive. Oggi sono più di 300 i soci che utilizzano i servizi disponibili, tra cui la scuola che prepara dog sitter, operatori, educatori ed istruttori cinofili.

«Questo centro resterà un punto di riferimento in città per tutti i professionisti cinofili, per gli amanti dei cani e per i proprietari che hanno bisogno di un supporto o di uno spazio per lo sport dei loro amici a quattro zampe – ha detto l'assessore al patrimonio di Verona Andrea Bassi - L'iter di rinnovo della concessione è stato lungo, ma c’è l’abbiamo fatta. Siamo da sempre attenti al mondo animale e ancora una volta con orgoglio possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto».

«Il progetto è partito diversi anni fa, quando ancora l'area versava in uno stato di profondo degrado - ha aggiunto il presidente del Centro cinofilo Città di Verona Livio Guerra - L'abbiamo sistemata, lavorando molto, realizzando uno dei più grandi centri cinofili d’Italia. Siamo felici del rinnovo della concessione. Questo percorso ci permetterà di portare avanti le nostre numerose attività, anche a supporto della città visto l’addestramento dei cani dediti al soccorso».